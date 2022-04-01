كوشنر يقدم إفادته إلى "لجنة 6 يناير"

قدم جاريد كوشنر، المساعد السابق للبيت الأبيض، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب، شهادته أمام لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

وحسب إذاعة "صوت أمريكا" فإن كوشنر، وهو أول فرد من العائلة يدلي بشهادته حتى الآن، مثل أمام اللجنة عبر تقنية "الفيديو كول"، مشيرة إلى أن تقديم إفادته كان طواعية ولم يتم استدعاؤه.

وكان كوشنر عائدا من المملكة العربية السعودية يوم 6 يناير من ذلك العام، ولم يقض الليلة في البيت الأبيض عند عودته إلى الولايات المتحدة.

وقالت عضو اللجنة إيلين لوريا إن "كوشنر كان قادرا على تقديم معلومات طواعية لنا، للتحقق من وجهة نظره وإثباتها" بشأن الانتخابات، مضيفة: "كان من المفيد جدا أن تتاح لي الفرصة للتحدث معه".

وتم الكشف الأسبوع الماضي عن أن الناشطة السياسية المحافظة، جيني توماس، زوجة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس، أرسلت أكثر من عشرين رسالة نصية تروج فيها لنظريات المؤامرة وتحث رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، مارك ميدوز، على المساعدة في قلب نتائج انتخابات 2020.

وظهر اسم كوشنر في رسالة من توماس بتاريخ 13 نوفمبر 2020، عندما أخبرت ميدوز: "لقد أرسلت للتو بريدا إلكترونيا إلى جاريد... التنسيق الآن سيساعد الفرسان على القدوم وكشف الاحتيال وإنقاذ أمريكا".

المصدر: VOA