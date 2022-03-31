مانحون يقدمون 2.44 مليار دولار لأفغانستان

تعهد مشاركون في مؤتمر افتراضي للمانحين بتقديم مليارين و440 مليون دولار لأفغانستان وهو ما يعادل نصف ما كانت الأمم المتحدة طلبته للإغاثة هناك.

وكانت الأمم المتحدة قالت إن عملية الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة، وهي الأكبر ولكنها ليست الوحيدة في أفغانستان، تحتاج مبلغ 4 مليارات و400 مليون دولار، وقالت إن هذا المبلغ يزيد بثلاثة أضعاف عن المبلغ المطلوب العام الماضي.

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ووصف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الراهن في أفغانستان بأنه "لا مثيل له" وقال إن أكثر من 24 مليونا و400 ألف شخص يحتاجون مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت المنظمة الدولية عبر موقعها الإلكتروني إن مستويات الأمن الغذائي انخفضت بمعدل ينذر بالخطر، ما جعل نصف السكان يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك 9 ملايين شخص في حالة انعدام أمن غذائي طارئة، وهو أعلى رقم في العالم، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: RT + وكالات