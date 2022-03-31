الشرطة الفرنسية تجري عملية خاصة في ليل وسط أنباء عن شخص مسلح بكلاشنيكوف

أكدت الشرطة الفرنسية أنها تجري عملية خاصة وسط مدينة ليل، وسط أنباء عن رصد شخص مسلح هناك.

وأعلنت شرطة شمال فرنسا على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن العملية تجري في منطقة بين محطة قطارات ليل-فلاندريا والمركز التجاري Euralille.

وحثت الشرطة المواطنين على الابتعاد عن هذه المنطقة، ونفت وقوع إطلاق نار خلال العملية.

وأكد موقع Lille Actu أن قوات الشرطة طوقت منطقة العملية، غير أن المركز التجاري المذكور لا يزال مفتوحا.

وأفادت إذاعة La Voix du Nord بأن العملية انطلقت بعد ورود أنباء عن شخص مسلح ببندقية كلاشنيكوف في المنطقة، لكن اتضح لاحقا أن هذا السلاح كان زائفا.

وأشار Lille Actu إلى أن العملية أسفرت عن تعليق حركة القطارات في المحطة، غير أن نائب رئيس منطقة وت دو فرانس، فرانك ديرسين، أعلن، وفقا لقناة BFM، أن العملية قد اختتمت والعمل جار على استئناف حركة النقل.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية