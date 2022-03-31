"غوغل" تتهم "هاكرز روسا" باستهداف مركز للناتو

حملت شركة "غوغل" الأمريكية مجموعة من قراصنة الإنترنت ينشطون من روسيا المسؤولية عن شن هجمات سيبرانية على مرافق مدنية وعسكرية تابعة خصوصا لحلف الناتو.

وذكرت "غوغل" في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن مجموعة الهاكرز COLDRIVER (المعروفة أيضا باسم Calisto) أطلقت سلسلة من حملات التصيد ("فيشينغ") ضد عدد من المؤسسات غير الحكومية والمراكز البحثية في الولايات المتحدة، وجيش إحدى الدول في شبه جزيرة البلقان ومقاول في المجال الدفاعي يتخذ من أوكرانيا مقرا له.

وأشارت "غوغل" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي رصد فيها فريقها المعني بتحليل المخاطر (TAG) شن COLDRIVER "حملات تستهدف دولا مختلفة في شرق أوروبا ومركز امتياز تابعا للناتو".

ولفتت الشركة الأمريكية أن مدى نجاح هذه الحملات السيبرانية الخبيثة المزعومة لم يتضح بعد، ولم يعلق حلف شمال الأطلسي على الموضوع حتى الآن.

المصدر: RT