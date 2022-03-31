 
مباشر

لافروف يجري لقاء مع وزير الخارجية الأفغاني

أخبار العالم

لافروف يجري لقاء مع وزير الخارجية الأفغاني
AP
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spz3

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان، لقاء مع وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي.

إقرأ المزيد
لافروف: موسكو أصدرت اعتماد أول دبلوماسي لديها من حكومة طالبان
لافروف: موسكو أصدرت اعتماد أول دبلوماسي لديها من حكومة طالبان

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على صفحتها في "التلغرام": على هامش مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان تم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأفغاني بالوكالة (أمير خان) متقي".

وجرى أول مؤتمر لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في 21 أكتوبر عام 2021 في موسكو. وجرى المؤتمر الثاني في 27 أكتوبر عام 2021 في طهران. وشارك فيه آنذاك ممثلون من روسيا والصين وطاجيكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا