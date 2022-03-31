لافروف يجري لقاء مع وزير الخارجية الأفغاني

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان، لقاء مع وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي.

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وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على صفحتها في "التلغرام": على هامش مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان تم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأفغاني بالوكالة (أمير خان) متقي".

وجرى أول مؤتمر لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في 21 أكتوبر عام 2021 في موسكو. وجرى المؤتمر الثاني في 27 أكتوبر عام 2021 في طهران. وشارك فيه آنذاك ممثلون من روسيا والصين وطاجيكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: تاس