إسرائيل توافق على تزويد المغرب بـ"القبة الحديدية" ومنظومة "حيتس" الصاروخية

کشف موقع "غلوبس" الإسرائيلي، أن وزارة الأمن الإسرائيلية وافقت على تزويد المغرب بأنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، ورادار "غرين باين" ومنظومة "حيتس" المضادة للصواريخ.

وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن "إسرائيل ما كانت لتوافق على مد المغرب بنظام "القبة الحديدية" الذي تصنِّعه شركة "رفائيل" الإسرائيلية، دون ضـوء أخضر من واشنطن، باعتبار أن الولايات المتحدة تشارك في تصنيع هذه المنظومة الدفاعية".

وأكد موقع "غلوبس" عن "قرب تعزيز الدفاعات الجوية المغربية بـ"القبة الحديدية"، وتزويد أيضا الإمارات والبحرين بنفس النظام الدفاعي، في أعقاب انتهاء "قمة النقب" التي ضمت وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والإمارات والبحرين، والولايات المتحدة".

ونظام "القبة الحديدية "مصمم للعمل في جميع الأحوال الجوية، ويستطيع اعتراض قذيفة من مسافة أربعة كيلومترات إلى 70 كلم، ويمكنه تحديد ما إذا كانت الصواريخ المعادية ستسقط في مناطق مفتوحة أو مراكز مدنية، وبالتالي اختيار ما إذا كان سيتم اعتراضها أم لا، ويتم تجهيز كل بطارية برادار كشف وتتبع، ونظام تحكم بالإطلاق، و3 قاذفات كل واحدة تحمل عشرين صاروخا، وتصل نسبة نجاح الاعتراض في الجو إلى 90 في المئة.

المصدر: i24news