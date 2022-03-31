أستراليا تفرض رسوما إضافية على واردات جميع السلع من روسيا

قالت الحكومة الاسترالية إنه اعتبارا من 25 أبريل القادم، ستفرض أستراليا رسوما إضافية بنسبة 35٪ على استيراد جميع السلع من روسيا وبيلاروس.

وجاء في بيان الحكومة: "ستصدر أستراليا إشعارا رسميا لإزالة أهلية تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) وتطبيق رسوم إضافية بنسبة 35٪ على جميع الواردات من روسيا وبيلاروس. وسيصبح هذا ساريا اعتبارا من 25 أبريل 2022 وسيكون ذلك بالإضافة إلى معدلات الرسوم العامة المطبقة حاليا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو وأفراد عائلته، وكذلك ضد "المروجين الروس".

وفي 20 مارس أيضا، أعلنت الوزارة أن الحكومة الأسترالية ستخصص مبلغا إضافيا قدره 22 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للسكان المدنيين في أوكرانيا.

وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي للأموال التي التزمت الحكومة الأسترالية بتقديمها لأوكرانيا سيكون 65 مليون دولار أسترالي (حوالي 48 مليون دولار أمريكي).

المصدر: نوفوستي