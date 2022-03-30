قديروف مهددا: إذا لم تأت كييف إلينا فسنذهب إليها - فيديو

أشاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، في رسالة بالفيديو بالجيش الروسي وعمله في أداء واجباته المنوطة به في أوكرانيا.

وقال في الرسالة التي نشرها على "تيليغرام": "لقد قام رجالنا بعمل جيد اليوم على جميع الجبهات، وقاموا بتحرير القرى والأحياء. أعتقد أنه في غضون أيام قليلة، سنسيطر على المواقع الرئيسية بالكامل. وبعد ذلك سنذهب إلى كييف".

وأضاف: "إذا لم تأت كييف إلينا، فسنذهب إليها نحن ضيوفا غير متوقعين".

ودعا قديروف قوات الأمن الأوكرانية للانضمام إلى القوات الروسية للقضاء على النازيين وجماعة "بانديرا" والمتطرفين، محذرا القيادة الأوكرانية من أنهم "سيحاسبون إذا رفضوا التعاون".

وأوضح: "كييف، أؤكد لكم، إذا لم تأت بنفسك ولم تف بجميع متطلبات رئيس روسيا فلاديمير بوتين، فلن تكون هناك رحمة لك.. لن تكون هناك لا الحكومة ولا الرادا ولا زيلينسكي.. أوروبا والولايات المتحدة لن تخلصكم لأنكم مجرمون".



المصدر: "سبوتنيك"