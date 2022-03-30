بولتون يؤكد: ترامب يعرف ماهية "الهواتف الحارقة" وشرحت له كيفية استخدامها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس السابق دونالد ترامب استخدم عبارة Burner phones خلال فترة رئاسته وذلك بعد كشف فجوات بسجلات هواتفه يوم اقتحام الكابيتول.

وذكرت شبكة cbs وصحيفة "واشنطن بوست" أن سجلات البيت الأبيض المقدمة إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، أظهرت فجوة مدتها 7 ساعات و37 دقيقة في سجلات هاتف دونالد ترامب في 6 يناير 2021، بما في ذلك الفترة التي تم فيها اقتحام مبنى الكابيتول.

وتحقق لجنة 6 يناير في ما إذا كان ترامب قد استخدم أحد هذه الهواتف، فيما قال ترامب "ليس لدي أي فكرة عن ماهية هذه الهواتف، وعلى حد علمي لم أسمع بهذا المصطلح مطلقا".

إلا أن بولتون، أكد للشبكة أن ترامب يعرف ما هي هذه الهواتف، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس السابق كيفية استخدام الناس لها "لتجنب التدقيق في مكالماتهم".

يذكر أن "الهواتف الحارقة" Burner phones، هي هواتف محمولة رخيصة الثمن ومدفوعة مسبقا يمكنك إتلافها أو التخلص منه عندما يتم الانتهاء من استخدامها، وهي لا تكون مسجلة باسم الشخص الذي استخدمها، ويتم شراء هذه الهواتف نقدا لتجنب أي أثر ورقي من شأنه أن يربط رقم الهاتف بالفرد.

المصدر: axios