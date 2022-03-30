تركيا تدين هجوم تل أبيب وتعرب عن قلقها

دانت تركيا، اليوم الأربعاء، هجوم تل أبيب الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي إسرائيلي.

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وعبر بيان لها في "تويتر"، قالت السفارة التركية لدى إسرائيل: "يحزننا أن خمسة أشخاص على الأقل فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي الذي نفذ مساء يوم 29 مارس في بني براك..إننا ندين هذا الهجوم الإرهابي".

وأضافت السفارة التركية: "نشعر بالقلق من أن هذه الهجمات، التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، ستعيد المنطقة إلى الصراع قبل شهر رمضان المقبل وعيد الفصح".

وتابعت: "نتقدم بتعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في بني براك ولحكومة وشعب إسرائيل ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

2-We are concerned that these attacks, which have increased in recent days, will drag the region back into conflict ahead of the upcoming month of Ramadan and Passover Holiday. — Turkish Embassy Tel Aviv (@TelAvivBE) March 30, 2022

وكانت مراسلتنا في القدس قد أفادت بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب.

وأكدت أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

المصدر: RT