تركيا تدين هجوم تل أبيب وتعرب عن قلقها
دانت تركيا، اليوم الأربعاء، هجوم تل أبيب الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي إسرائيلي.
وعبر بيان لها في "تويتر"، قالت السفارة التركية لدى إسرائيل: "يحزننا أن خمسة أشخاص على الأقل فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي الذي نفذ مساء يوم 29 مارس في بني براك..إننا ندين هذا الهجوم الإرهابي".
وأضافت السفارة التركية: "نشعر بالقلق من أن هذه الهجمات، التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، ستعيد المنطقة إلى الصراع قبل شهر رمضان المقبل وعيد الفصح".
وتابعت: "نتقدم بتعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في بني براك ولحكومة وشعب إسرائيل ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
2-We are concerned that these attacks, which have increased in recent days, will drag the region back into conflict ahead of the upcoming month of Ramadan and Passover Holiday.— Turkish Embassy Tel Aviv (@TelAvivBE) March 30, 2022
وكانت مراسلتنا في القدس قد أفادت بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب.
وأكدت أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
المصدر: RT