"كذبة وقحة".. روسيا ترفض مزاعم زيلينسكي بأن قواتها قصفت أومان مركز اليهودية في أوكرانيا

وصفت موسكو بـ"الكذبة الوقحة" مزاعم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أمام الكنيست الإسرائيلي بأن مدينة أومان التي "يزورها عشرات الآلاف من الحجاج من إسرائيل"، تعرضت لقصف روسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إنه، حسب معلومات تلقتها من أحد أبناء الطائفة اليهودية في أومان (وسط أوكرانيا)، كانت السلطات الأوكرانية تستخدم الكنيس اليهودي في أومان كنقطة لجمع ونقل الأسلحة والنازيين للمشاركة في الأعمال القتالية".

وأشار البيان إلى أن صورة، تم التقاطها في 21 مارس، أي غداه خطاب زيلينسكي أمام الكنيست، تظهر عملية تشكيل رتلين من القوميين في باحة الكنيس في أومان.

وتابعت الدفاع الروسية أن "الممتلكات والأسلحة والذخائر المخزنة في مبنى الكنيس، قام القوميون بتحميلها أولا في شاحنات، ثم تم تمويهها في شكل أكياس لمخلفات أعمال البناء".

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ولفت البيان إلى أن هناك صورا تظهر بوضوح حقيقة استخدام حافلات مدرسية تحمل علامة "أطفال"، كانت تستخدم لنقل القوميين والمرتزقة الأجانب من مناطق غرب أوكرانيا إلى جبهات القتال.

وشدد البيان على أن سلطات كييف تعمدت استخدام الكنيس لأغراض عسكرية لإثارة نزاع ودفع المنظمات الدينية اليهودية لممارسة الضغط على روسيا في حال تعرضه لإطلاق نار.

وأكدت الدفاع الروسية أن قواتها المشاركة في أوكرانيا لا تستهدف المنشآت المدنية، ناهيك عن أماكن العبادة، وأن نظام كييف هو الذي يستخدم مثل هذه المرافق، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقواعد الأخلاق، كنقاط لجمع ونقل الأسلحة والنازيين للمشاركة في القتال.

المصدر: وكالة الدفاع الروسية