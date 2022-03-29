محكمة أمريكية ترفض استئناف رجل أعمال روسي لرفع عقوبات مفروضة عليه منذ 2018

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كولومبيا طلب رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا رفع العقوبات المفروضة عليه مند عام 2018.

وجاء في قرار المحكمة: "نظرت المحكمة في هذه القضايا بالكامل وقررت تأكيد قرار المحكمة المحلية".

ورفضت محكمة محلية أمريكية في عام 2021، دعوى ديريباسكا القضائية للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية ضده.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي في مايو عام 2019، قائمة بالوثائق التي، في رأي السلطات الأمريكية، تبرر فرض عقوبات على ديريباسكا.

ورفع رجل الأعمال الروسي دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

ووصف محامو ديريباسكا "مذكرة الأدلة" من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على رجل الأعمال بأنها "شائنة ومليئة بالحقائق غير الدقيقة".

المصدر: RT