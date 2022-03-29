واشنطن تنفي شن هجمات إلكترونية ضد موسكو
AFP SAUL LOEB
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نفى البيت الأبيض شن الحكومة الأمريكية هجمات إلكترونية ضد روسيا لسرقة البيانات الشخصية ونشر معلومات مضللة عن الجيش الروسي، واصفا هذه الأنباء بأنها "معلومات كاذبة ومضللة".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن، إن "هذه المزاعم كاذبة".
وأضافت: "الحكومة الأمريكية لم تشارك في النشاط الذي وصفته روسيا"، مشيرة إلى أن "تصريحات موسكو تصل إلى حد التضليل".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف الناتو دربوا قراصنة أوكرانيين"، مشيرة إلى أنها "محاولة من أوكرانيا لتجنيد قراصنة دوليين".
المصدر: "أ ب"