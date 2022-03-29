قاض أمريكي يرجح "انتهاك" ترامب للقانون

رجح قاض أمريكي، أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك القانون عبر السعي إلى إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.

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وأوضح القاضي ديفيد كارتر، أن "المحكمة تعتبر أنه من المرجح أن يكون ترامب حاول عن طريق الفساد، عرقلة جلسة الكونغرس في 6 يناير 2021".

وفي ذلك اليوم، هاجم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول مقر السلطة التشريعية، وأثاروا الفوضى وتسببوا بعرقلة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية على مدى ساعات.

على صعيد آخر، يفترض أن يمثل صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر عبر الإنترنت هذا الأسبوع أمام لجنة برلمانية تحقق في الهجوم على الكونغرس الذي وقع في السادس من يناير 2021، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

المصدر: AFP