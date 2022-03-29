قوات دونيتسك تحرر 135 مركزا سكنيا في الجمهورية

قالت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن وحداتها تمكنت من تحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 135 مركزا سكنيا في الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "مع حلول يوم 29 مارس عام 2022، تمكنت قوات دونيتسك بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 135 مركزا سكنيا في الجمهورية".

يوم أمس الاثنين، أعلنت هذه القيادة عن تحرير 133 بلدة وقرية في الجمهورية وفرض سيطرتها الكاملة عليها.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين، إلى أنه تم إطباق الحصار على المسلحين من كتيبة "آزوف" النازية في مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول الاستراتيجية، وذلك بعد طردهم من المناطق السكنية في المدينة.

المصدر: نوفوستي