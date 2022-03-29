إيران تعلن موقفها من "مبادرة صنعاء للسلام"

رحبت إيران بمبادرة السلام التي أطلقتها حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية، معتبرة أنها "تتضمن رسالة قوية بقرارها القاطع على إنهاء الحرب وحل الأزمة اليمنية سياسيا".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة مرحبا بهذه المبادرة: "إن هذه المبادرة التي أطلقتها صنعاء بحسن النية تتضمن رسالة قوية حول إرادتها الحاسمة لإنهاء الحرب ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني وحل الأزمة اليمنية عبر الطرق السياسية"، لافتا إلى أنه "في حال التفاعل الجاد والإيجابي مع هذه المبادرة يمكن أن توفر أرضية مناسبة لإنهاء الحرب الراهنة".

كما أعرب عن أمله "بأن نشهد المصالحة الوطنية وتوقف الاشتباكات في اليمن على أعتاب شهر رمضان المبارك، من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية وتبادل الأسرى".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، كان قد عرض السبت الماضي، مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، حيث أعلن التعليق الأحادي للضربات الصاروخية والطيران المسير وكل الأعمال العسكرية في اتجاه الأراضي السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام.

كما أكد "استعداد حركة أنصار الله" لتحويل هذا المبادرة - التي شملت جبهة مأرب أيضا - إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم".

المصدر: "إيرنا"