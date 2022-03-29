بيسكوف: روسيا تشعر بأنها "في خضمّ حرب اقتصادية"

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن روسيا تعيش في وسط عدائي، وتشعر بأنها "في خضمّ حرب اقتصادية" وبحاجة للتكيف مع الظروف الجديدة.

وقال في مقابلة مع محطة "PBS" الأمريكية: "نحن بحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة. لسوء الحظ، هذه الظروف غير ودية تماما. إنها معادية لنا.. نشعر في روسيا أننا في خضم الحرب فدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا تشن حربا ضدنا في التجارة والاقتصاد والاستيلاء على ممتلكاتنا وأموالنا وعرقلة علاقاتنا المالية".

وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته".

المصدر: "نوفوستي"