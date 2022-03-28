أوكرانيا.. مشروع قانون لحظر الأحزاب الموالية لروسيا

أعلنت زعيمة حزب "خادم الشعب" الأوكراني، أولينا شولياك، أن مجموعة من نواب حزبها رفعوا للبرلمان الأوكراني "الرادا" مشروع قانون لحظر "الأحزاب الموالية لروسيا".

وكتبت على "تيليغرام": "تلقى البرلمان مشروع قانون تم تطويره بالاشتراك مع زملائنا النواب ووزارة العدل يتعلق بإجراءات وعواقب الحظر المفروض على الأحزاب الموالية لروسيا".

وأضافت: "يقترح المشروع أن تكون المدة القصوى للنظر في القضايا الإدارية المتعلقة بحظر أحد الأطراف أمام المحكمة الابتدائية بعد افتتاح الإجراءات شهرا واحدا".

وتابعت: "يجب أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية في غضون شهر من بدء إجراءات الاستئناف".

يشار أنه "في حال تم حظر حزب من قبل المحكمة، فإن الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والتشكيلات الهيكلية للحزب تصبح ملكا للدولة، كما هو مبين في قرار المحكمة".

المصدر: "إنترفاكس"