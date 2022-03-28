الحرس الثوري الإيراني: سنواجه أبسط شرور الأعداء بردّ هائل

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الأعداء لا يتجرؤون على استعراض أنفسهم أمام إيران وأن شرورهم البسيطة ستجابه برد هائل.

وأكد في كلمة بمدينة آبادان الإيرانية (جنوب غرب) أن ذلك بفضل دماء الشهداء.

وأضاف اللواء سلامي أن العزة والكرامة والرفعة والاستقلال الحالي لإيران الإسلامية ينبع من بسالة الشهداء العظام.

وتابع اللواء سلامي أن خوف الأعداء من إيران هو خوف أبدي وهذا ببركة تضحية المجاهدين الذين هيأوا لنا طريق الاستقلال ورفعوا لواء الإسلام.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن دعائم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قوية وراسخة اليوم وأن هذه العزة والجلال هي بفضل الملاحم التي سطرها الشهداء.

المصدر: "فارس نيوز"