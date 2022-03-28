باتروشيف: العالم سيتأكد قريبا أن أمريكا "جديرة" بخلافة الرايخ الثالث

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الأدلة التي جمعتها روسيا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا، ستثبت للعالم أن واشنطن وريثة لتقاليد الرايخ الثالث.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باتروشيف اليوم الاثنين خلال اجتماع مع المدير العام لجهاز الأمن الخارجي والتوثيق في الجزائر اللواء نور الدين مقري.

وقال باتروشيف: "في الوقت الحالي، نحن بصدد الانتهاء من جمع قاعدة الأدلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة في أراضي أوكرانيا. ولا يساورني أي شك في أنها هذا العمل سيكتمل، وسيرى العالم المتحضر بأسره أخيرا أن أمريكا أصبحت "جديرة" بخلافة الرايخ الثالث، حيث أجريت تجارب لاإنسانية على البشر".

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موضوع المختبرات البيولوجية والأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة لك سيثيره موسكو على منصة الأمم المتحدة.

المصدر: "تاس"