إيرلندا الشمالية.. اعتقال شخصين من جماعة شبه عسكرية على خلفية تهديد أمني

أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية أنها ألقت القبض على شخصين لصلتهما بتهديد أمني طال وزير الخارجية سيمون كوفيني خلال مناسبة في بلفاست.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن رجلين مسلحين استوليا على شاحنة صغيرة ووضعا قنبلة وهمية داخلها قبل أن يجبرا سائقها على ركنها بالقرب من المكان الذي كان كوفيني يتحدث فيه الجمعة.

وكان وزير الخارجية الإيرلندي يلقي كلمة رئيسية في عاصمة إيرلندا الشمالية عندما دفع الإنذار الكاذب إلى نقله لمكان آمن.

وحددت الشرطة جماعة "ألستر فولونتير فورس" شبه العسكرية بأنها المشتبه به الرئيسي.

وقالت الشرطة الأحد إنها اعتقلت رجلا يبلغ 45 عاما بموجب قانون الإرهاب ويجري استجوابه في بلفاست.

We have arrested a 45-year-old man following a report of graffiti in the Bradbury Place area of south Belfast. pic.twitter.com/YDaoI2RCcZ — Police South Belfast (@PSNIBelfastS) March 26, 2022

وفي وقت سابق تم اعتقال امرأة تبلغ 38 عاما للاشتباه بحيازتها سلاحا ناريا في ظروف مريبة وإخفاء عناصر جرمية على صلة بالحادث.

Searches conducted and woman arrested by detectives investigating hijacking and security alert in north Belfast on Friday. pic.twitter.com/E2LDy8XlKe — Police Service NI (@PoliceServiceNI) March 27, 2022

وكتبت الشرطة على "تويتر" أنها صادرت سلاحا ناريا وسيارتين وكمية من المخدرات ومبلغا كبيرا من النقود خلال مداهماتها السبت.

وعانت إيرلندا الشمالية العنف الطائفي في ظل الحكم البريطاني منذ أواخر الستينات حتى التسعينات، وشهد الصراع الدامي الذي انتهى بتوقيع اتفاقية الجمعة العظيمة العام 1998 تنفيذ هجمات في إيرلندا الشمالية وكذلك في بريطانيا.

وخفضت المخابرات الداخلية البريطانية "أم آي 5" أخيرا وللمرة الأولى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية من "شديد" إلى "أساسي"، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة عدم الاستقرار في الإقليم.

المصدر: أ ف ب