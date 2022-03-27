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الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس

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الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس
Sputnik
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنها سلمت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الشحنة تشمل المواد الغذائية والأدوية والضروريات.

وأضاف البيان: "تم تسليم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 350 طنا بواسطة قافلة تضم 37 شاحنة من مركزي الإنقاذ دونسكوي ونوغينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية".

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وتتضمن هذه المساعدات، مواد غذائية ومواد طبية وأدوية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية".  

وذكر البيان، أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، قدمت روسيا أكثر من 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي

 

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