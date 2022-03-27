الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنها سلمت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الشحنة تشمل المواد الغذائية والأدوية والضروريات.

وأضاف البيان: "تم تسليم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 350 طنا بواسطة قافلة تضم 37 شاحنة من مركزي الإنقاذ دونسكوي ونوغينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية".

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وتتضمن هذه المساعدات، مواد غذائية ومواد طبية وأدوية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية".

وذكر البيان، أنه منذ بداية المهمة الإنسانية، قدمت روسيا أكثر من 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي