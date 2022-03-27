مستشار أردوغان: حجج روسيا لا بد من سماعها

دعا إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي وكبير مستشاريه، للإصغاء إلى حجج روسيا المتعلقة بقضايا الأمن.

إقرأ المزيد

وقال قالن في سياق أعمال منتدى الدوحة الدولي، اليوم الأحد: "لا شك أنه من الضروري تقديم الدعم للأوكرانيين كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، لكن علينا أن نتذكر عن ضرورة إبقاء الحوار مع روسيا. الحجج الروسية لا بد من سماعها، فإذا قام الجميع بتدمير كل الجسور مع روسيا، فكيف سيكون ممكنا بناء الحوار في هذه الحالة؟".

المصدر: "نوفوستي"