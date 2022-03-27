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رئيس لوغانسك: استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا قد ينظم في المستقبل القريب

رئيس لوغانسك: استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا قد ينظم في المستقبل القريب

أخبار العالم

رئيس لوغانسك: استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا قد ينظم في المستقبل القريب
Sputnik Sergey Baturin
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك أن استفتاء قد ينظم قريبا في أراضي الجمهورية على انضمامها إلى قوام روسيا.

وقال باسيتشنيك اليوم الأحد، وفقا لـ"مركز لوغانسك الإعلامي" الرسمي: "أعتقد أن استفتاء سينظم في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية وسيمارس فيه الشعب حقه الدستوري تماما لإبداء رأيه بشأن إمكانية الانضمام إلى روسيا، وأنا مقتنع لسبب ما أن ذلك سيحصل".

يتبع..

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