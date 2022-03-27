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إصابة 20 شخصا من سكان جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني يوم أمس

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إصابة 20 شخصا من سكان جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني يوم أمس
Sputnik
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية، أراضي هذه الجمهورية الشعبية.

وذكرت الممثلية، في بيانها اليوم، أن القصف أسفر عن إصابة 20 مدنيا بجروح.

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، تعرضت المناطق المحررة من الجمهورية للقصف من الساعة 03.00 يوم 26 مارس إلى 3.00 يوم 27 مارس، ونجم عن ذلك إصابة 20 مدنيا  بجروح متفاوتة الخطورة".

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من جانبها ذكرت قيادة القوات الشعبية بالجمهورية، أن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية من الساعة 09.00 يوم 26 مارس إلى 09.00 يوم 27 مارس، وهو ما تسبب بإصابة 42 شخصا، وإلحاق الضرر بـ22 مبنى.

المصدر: نوفوستي  

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