قال مونيو سوزوكي عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يدعو نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحل سلمي للنزاع.

وشدد البرلماني الياباني، في حديث لمجلة Shukan Gendai، أن بايدن يحاول فقط استفزاز روسيا، مظهرا بذلك مقدار ضعفه.

وأضاف سوزوكي: "على الرئيس بايدن أن يخبر زيلينسكي، أن نتيجة النزاع باتت واضحة تماما، ولم يعد هناك أي خيار آخر سوى الحوار".

وتابع البرلماني: "لكن بايدن لا يخبر زيلينسكي بذلك ولا يوقفه، بل يستفز روسيا فقط. وهذا يظهر بوضوح ضعف بايدن وعدم اتزانه".

ويرى سوزوكي، أن تصرفات زيلينسكي العسكرية ورفضه كل محاولات التسوية السلمية للوضع، قد تؤدي بأوكرانيا إلى كارثة.

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وقال سوزوكي: "بدلا من التوقف عن كيل المديح لمواطنيه الذين يستعدون للقتال ضد الروس بزجاجات المولوتوف، يصرخ زيلينسكي لهم بصوت عال: سأجلب الأسلحة. دعونا نقاتل معا".

وتابع البرلماني: "عندما رأيت ذلك، تذكرت صور اليابان العسكرية، حيث كان الناس يجبرون على الصراخ: "النصر أو الموت". والآن نحن نعرف كيف كانت نهاية ذلك: القصف الذري والدمار الكامل".

وشدد سوزوكي على أن استفزازات زيلينسكي العسكرية في دونباس، دفعت روسيا لبدء عمليتها العسكرية.

المصدر: نوفوستي