مقتل ستة جنود بهجوم إرهابي غربي النيجر

لقي ستة جنود مصرعهم يوم الخميس في هجوم إرهابي غربي النيجر كان الثاني خلال الأيام العشرة الماضية.

وأصدرت وزارة الدفاع النيجرية يوم السبت، بيانا قالت فيه إنه "الخميس 24 مارس 2022 حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينيتش)، تعرضت مهمة حراسة للقوات المسلحة النيجيرية لكمين من مجموعة من الإرهابيين في ضواحي قرية كولمان بمقاطعة تيرا".

وأفاد البيان بـ"مقتل ستة جنود وإصابة جندي وتدمير سيارة. وفي جانب العدو (الحصيلة) غير محددة". وأشار إلى انسحاب المهاجمين باتجاه ما يسمى منطقة المثلث الحدودي.

يذكر أن مقاطعة تيرا تقع في منطقة تيلابيري الشاسعة على حدود بوركينا فاسو ومالي، وتشهد منذ عام 2017 هجمات دامية لحركات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وكان الرئيس النيجري محمد بازوم قد أعلن في الأشهر الأخيرة مبادرة للحوار مع قادة الجهاديين في محاولة لإحلال السلام، إلا أن المواجهات العسكرية لا تزال تتواصل على طول الحدود الممتدة لأكثر من 1400 كيلومتر مع مالي وبوركينا فاسو.

المصدر: أ ف ب