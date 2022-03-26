سلوفاكيا تعلن تشغيل صواريخ "باتريوت" أمريكية على أراضيها

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي أمريكية الصنع "باتريوت" المتمركزة في الجزء الأوسط من البلاد، قد دخلت الخدمة الفعلية.

وقال: "منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي، والتي جرى نصبها في قاعدة سلياك الجوية، تقوم بحراسة الجزء الأوسط من البلاد، وفي المستقبل القريب، سيتم تعزيز حماية الحدود الشرقية من خلال أنظمة الدفاع الجوي السلوفاكية والحليفة الأخرى".

وأضاف: "المجمعين الألمانيين والثالث الهولندي من منظومة الدفاع الأمريكية باتريوت ستحمي أراضي الجمهورية".

من جهته، أكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد الأحد الماضي، وصول أولى وحدات "الناتو" المكلفة بنشر البطارية الأولى من منظومات "باتريوت" أمريكية الصنع التي قررت ألمانيا وهولندا تسليمها إلى سلوفاكيا.

وأشار إلى أن "المشاورات جارية حاليا مع الخبراء لتحديد موقعي نشر البطاريتين الأخريين بغية إنشاء أشمل مظلة واقية فوق البلاد".

وأضاف: "سلوفاكيا تسعى إلى التخلي عن اعتمادها على روسيا في المجال العسكري وستستبدل منظومة (إس-300) بمنظومات أخرى متكاملة مع ترسانة الناتو".

وأعرب ناد في وقت سابق، عن استعداد بلاده لتسليم منظومة من طراز "إس-300" إلى أوكرانيا، شريطة تقديم "الناتو" إلى براتيسلافا بديلا عن هذه المنظومة.

المصدر: RT + وكالات