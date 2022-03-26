الولايات المتحدة.. استقالة نائب جمهوري أدين بثلاث تهم

أعلن في الولايات المتحدة أن جيف فورتنبيري النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا سيعلن استقالته نهاية الشهر الحالي، بعد أن أدين بثلاث تهم يوم الخميس.

ومن بين التهم الموجهة للنائب "التآمر لتزوير وإخفاء حقائق مادية" و"الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي" بشأن التبرعات غير القانونية من ملياردير أجنبي.

وتأتي التهم بسبب حملة لجمع التبرعات التي تمت في عام 2016، وعقدت في جليندال، كاليفورنيا، لإعادة انتخاب عضو الكونغرس، حيث تلقي فورتنبيري تبرعات بمبلغ 30.200 دولار من جيلبرت شاغوري، وهو مدير أعمال نيجيري ثري من أصل لبناني، الذي استخدم أشخاصا آخرين كقنوات لتقديم المساهمات، وذلك وقفا لما أعلنه مكتب المدعي العام في كاليفورنيا في أكتوبر الماضي.

والمعروف أن القانون يحظر على الرعايا الأجانب التبرع للمرشحين للمناصب الفيدرالية في الولايات المتحدة، كما أنه من غير القانوني إخفاء هوية المتبرع من خلال مساهمات الجهات الخارجية.

وانتهت المحاكمة التي استمرت أسبوعا في لوس أنجلوس، بإصدار حكم إدانة في حق النائب فورتينبيري، الذي تمسك ببراءته، وأكد أنه يعتزم استئناف الحكم.

وقال فريق دفاعه إن السلطات استخدمت أساليب تحقيق خادعة لتوجيه الاتهام إلى عضو الكونجرس.

جدير بالذكر أن زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي كانا قد حثاه على تقديم لاستقالته حيث قالت بيلوسي إن إدانته تمثل انتهاكا لثقة الجمهور والثقة في قدرته على خدمتهم.

المصدر: وكالات