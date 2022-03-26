بينيت يعرب للرياض عن "ألم تل أبيب" بعد هجمات الحوثيين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن مشاطرة إسرائيل السعودية "ألمها" إثر هجمات المتمردين الحوثيين.

وكتب بينيت عبر حسابه على "تويتر": "تعرب إسرائيل عن ألمها للمملكة العربية السعودية بعد الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران.. هذا الهجوم دليل آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف حدودا ويعزز القلق حيال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".

The State of Israel expresses its sorrow to the Kingdom of Saudi Arabia after the horrific attack by the Iranian-backed Houthis.



This attack is further proof that Iran’s regional aggression knows no bounds & reinforces the concern of Iran’s IRGC being removed from the FTO list. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 26, 2022

ويأتي رد فعل رئيس الوزراء في وقت تستضيف إسرائيل قمة "تاريخية" الأحد والاثنين بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وثلاث دول عربية البحرين والإمارات والمغرب، طبعت مؤخرا علاقاتها مع إسرائيل.

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وتعقد القمة في صحراء النقب (جنوب)، وتتزامن مع تصريحات مسؤولين غربيين حول "قرب" التوصل إلى تفاهم يحيي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ويشهد اليمن نزاعا منذ عام 2014 بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري بقيادة الرياض، والحوثيين.

وشن الحوثيون الجمعة سلسلة هجمات جديدة ضد السعودية، تسبب أحدها في حريق هائل في منشأة نفطية في جدة على مسافة غير بعيدة من حلبة تستضيف سباق فورمولا واحد.

وردا على ذلك، نفذ التحالف العسكري غارات جوية ليل الجمعة السبت في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في صنعاء (شمال) والحديدة (غرب).

وأعلن الحوثيون السبت أنهم سيوقفون هجماتهم في اليمن والسعودية لثلاثة أيام.

المصدر: وكالات