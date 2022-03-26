 
مباشر

بينيت يعرب للرياض عن "ألم تل أبيب" بعد هجمات الحوثيين

أخبار العالم

بينيت يعرب للرياض عن
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sopu

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن مشاطرة إسرائيل السعودية "ألمها" إثر هجمات المتمردين الحوثيين.

وكتب بينيت عبر حسابه على "تويتر": "تعرب إسرائيل عن ألمها للمملكة العربية السعودية بعد الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران.. هذا الهجوم دليل آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف حدودا ويعزز القلق حيال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".

ويأتي رد فعل رئيس الوزراء في وقت تستضيف إسرائيل قمة "تاريخية" الأحد والاثنين بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وثلاث دول عربية البحرين والإمارات والمغرب، طبعت مؤخرا علاقاتها مع إسرائيل.

إقرأ المزيد
بعد انتهاء مهلة مدتها 3 ساعات.. التحالف العربي يشن هجوما عنيفا على مدينة الحديدة اليمنية
بعد انتهاء مهلة مدتها 3 ساعات.. التحالف العربي يشن هجوما عنيفا على مدينة الحديدة اليمنية

وتعقد القمة في صحراء النقب (جنوب)، وتتزامن مع تصريحات مسؤولين غربيين حول "قرب" التوصل إلى تفاهم يحيي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ويشهد اليمن نزاعا منذ عام 2014 بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري بقيادة الرياض، والحوثيين.

وشن الحوثيون الجمعة سلسلة هجمات جديدة ضد السعودية، تسبب أحدها في حريق هائل في منشأة نفطية في جدة على مسافة غير بعيدة من حلبة تستضيف سباق فورمولا واحد.

وردا على ذلك، نفذ التحالف العسكري غارات جوية ليل الجمعة السبت في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في صنعاء (شمال) والحديدة (غرب).

وأعلن الحوثيون السبت أنهم سيوقفون هجماتهم في اليمن والسعودية لثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا