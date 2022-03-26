تركيا لن نفرض عقوبات على رجال الأعمال الروس

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بإمكان رجال الأعمال الروس الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري في تركيا، طالما أنهم يحترمون القانون التركي والدولي.

وعلى هامش منتدى الدوحة قال أوغلو ردا على سؤال حول وصول يختين يملكهما الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش هذا الأسبوع إلى ميناءين في تركيا: "نحن لا نشارك في العقوبات. نحن نطبق فقط تلك التي تقررها الأمم المتحدة. يمكن للمواطنين الروس زيارة بلادنا".

وأضاف: "إذا سئلت عما إذا كان بإمكان الأوليغارشيين القيام بأعمال تجارية في تركيا، فيمكننا تقييم هذه الطلبات إذا كانت متوافقة مع القانون التركي والدولي".

وتابع: "في بلدنا، نسمح بكل ما هو قانوني ولا يمكن القيام بأي شيء مخالف للقانون. جوابي واضح للغاية" وذلك بعد أسئلة ملحة حول احتمال انضمام تركيا للعقوبات التي تستهدف رجال الأعمال الروس.

المصدر: أ ف ب