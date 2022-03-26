الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير سد "خاجيبي" في أوديسا الأوكرانية

أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي أن النازيين يخططون لتفجير سد "خاجيبي" في أوديسا الأوكرانية، بعملية تخريبية مدمّرة.

وقال ميزينتسيف: "في أوديسا وبناء على تعليمات من حاكم المقاطعة، تم تلغيم سد "خاجيبي"، الذي يخطط النازيون الجدد لتفجيره حيث أنه لو تم تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية، ستغمر مياه السد المناطق السكنية المجاورة".

وتابع: "سلطات كييف تتجاهل شعبها بالكامل وفي كل مكان، ومستعدة للتضحية بالأبرياء لتحقيق الأهداف الجيوسياسية لأسيادها الغربيين".

المصدر: تاس