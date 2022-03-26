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بريطانيا: لندن تقدم المشورة لأوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

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بريطانيا: لندن تقدم المشورة لأوكرانيا في المفاوضات مع روسيا
Legion-Media Justin Ng / Avalon
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - أرشيف
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أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن بلادها تقدم النصح لممثلي أوكرانيا في عملية التفاوض مع روسيا.

وقالت في مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "لا أعتقد أن روسيا مهتمة بجدية بالمفاوضات في الوقت الحالي. لهذا السبب أقول إننا بحاجة إلى أن نكون صارمين لتحقيق السلام".

وأضافت: "نحتاج إلى مضاعفة العقوبات. نحتاج إلى مضاعفة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن عندما يحين وقت المفاوضات، نريد أن تلعب المملكة المتحدة دورا رئيسيا في إبرام اتفاق ناجح".

وتابعت: "لندن شكلت فريق تفاوض لمساعدة أوكرانيا".

المصدر: "تاس"

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