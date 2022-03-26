بريطانيا: لندن تقدم المشورة لأوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن بلادها تقدم النصح لممثلي أوكرانيا في عملية التفاوض مع روسيا.

وقالت في مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "لا أعتقد أن روسيا مهتمة بجدية بالمفاوضات في الوقت الحالي. لهذا السبب أقول إننا بحاجة إلى أن نكون صارمين لتحقيق السلام".

وأضافت: "نحتاج إلى مضاعفة العقوبات. نحتاج إلى مضاعفة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن عندما يحين وقت المفاوضات، نريد أن تلعب المملكة المتحدة دورا رئيسيا في إبرام اتفاق ناجح".

وتابعت: "لندن شكلت فريق تفاوض لمساعدة أوكرانيا".

المصدر: "تاس"