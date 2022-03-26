نجل أردوغان: المعيشة في تركيا أفضل من الولايات المتحدة

قال بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من يكسب 3 آلاف دولار في الولايات المتحدة، لا يعيش أفضل ممن يكسب 5 آلاف ليرة في تركيا.

وتصريحات بلال أردوغان، جاءت تعليقا على زيادة عدد الشباب الأتراك الراغبين في السفر إلى الخارج.

وقال بلال أردوغان للشباب الذين يرغبون في الدراسة بالخارج: "بالطبع، إذا كان بإمكانهم القيام بذلك، فسيكون ذلك رائعا، ولكن دعونا دائما نضع في اعتبارنا العودة لبلدنا".

وأضاف: "لا حرج في الرغبة في السفر إلى الخارج.. أنا أمضيت 15 عاما في الخارج.. لقد عشت في أمريكا وإيطاليا.. عندما كنت أعمل في أمريكا كان هناك قول مأثور بين الأتراك هناك، كانوا يقولون إن الشخص الذي يبقى هنا لمدة 10 سنوات لن يعود.. لكن لا يمكن للجميع البقاء لمدة 10 سنوات.. هناك من لا يستطيع الصمود بطريقة ما، وهناك من لا يستطيع الانسجام".

وأكد بلال أن هناك العديد من الصعوبات، فالحصول على الخبز يكون صعب جدا، بالأحرى يكون من فم الأسد في أمريكا، حيث لا يوجد فهم لدولة الرفاهية كما هو الحال في أوروبا.

وفي نهاية تصريحاته قال بلال: "لا ضير من سفرك للخارج من أجل المعرفة والأخلاق الحميدة وتجربة الخبرات والأمثلة التي لا تجدها في تركيا، لكنك سترى أن العيش في الخارج ليس مثل ما تراه هنا الآن".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية