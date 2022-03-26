"إيكواس" تبقي عقوباتها على مالي وتتوعد غينيا وبوركينا فاسو

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع لها الجمعة في غانا، إبقاء عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخر عملية تسليم السلطة إلى المدنيين هناك.

كما قررت المجموعة معاقبة غينيا إذا لم تقدم جدولا زمنيا مقبولا لانتقال السلطة قبل نهاية أبريل 2022.

وقررت أيضا معاقبة بوركينا فاسو في حال لم تفرج عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه بحلول 31 مارس 2022، وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول مجموعة إيكواس.

وتشهد مالي وبوركينا فاسو وغينيا أزمات سياسية وأمنية وكانت جميعها مسارح لانقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020.

وتضغط "إيكواس" على المجالس العسكرية الحاكمة الآن لإعادة السلطة إلى المدنيين سريعا، وسبق لها أن علقت عضوية الدول الثلاث.

المصدر: أ ف ب