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تجمع جماهيري في النمسا ضد الناتو

أخبار العالم

تجمع جماهيري في النمسا ضد الناتو
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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شهدت عاصمة النمسا، مدينة فيينا فعالية جماهيرية معادية لحلف الناتو. وخلالها سار المشاركون حاملين لافتات معارضة للولايات المتحدة وتدعم دونباس وروسيا.

وقام المشاركون، بتبجيل ذكرى ضحايا قصف الناتو لأراضي يوغوسلافيا.

وقال أحد المشاركين في المسيرة، لمراسل Ruptly، إن بعض القوميين المتطرفين الأوكرانيين تسللوا إلى صفوف المتظاهرين حاولوا تعطيل الحدث واقتحام المنصة.

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وأضاف: "بقي المتظاهرون لأكثر من ساعتين، تحت حراسة شرطة فيينا. ولولا الشرطة، لكان هناك شجار. لقد تصرف القوميون بعدوانية شديدة".

المصدر: RT

 

 

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