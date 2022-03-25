قديروف يتهم القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا

اتهم الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الجيش الأوكراني باستخدام ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض المحظور استخدامه دوليا بالقرب من المناطق السكنية.

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ونشر قديروف مقطع فيديو، في قناته على "تليغرام"، وعلق قائلا: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض بالقرب من إحدى القرى، على الرغم مما تحتويه هذه المادة من السمية العالية والفتاكة، حيث يتسق ذلك مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي يزعم فيها احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية، وهو ما جعلنا نتوقع مثل هذا الاستفزاز، الذي يحدث بناء على أوامر من الخارج".

المصدر: نوفوستي