بلجيكا تخصص مليار يورو إضافية لتعزيز قدراتها الدفاعية

أعلنت الحكومة البلجيكية تخصيص مليار يورو إضافي لزيادة قدراتها الدفاعية، بهدف "رفع مستوى الاستعداد والاستجابة الدفاعيين على المدى القصير في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا".

وقالت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إن هذه الزيادة تهدف إلى "رفع مستوى الاستعداد والاستجابة الدفاعيين على المدى القصير في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا".

وهذا المبلغ الذي تعتزم الحكومة إنفاقه خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 يمثل زيادة بنسبة الضعف للميزانية المرصودة للدفاع حالياً.

وتعتزم بلجيكا على وجه الخصوص زيادة دعمها لقوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تشارك فيها بواقع 300 عسكري يتمركزون في رومانيا في كتيبة تقودها فرنسا.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو حذر، يوم أمس الخميس لدى وصوله لحضور القمة من أنّ عسكريي بلاده "سيكونون على الأرجح على هذه الجبهة لبعض الوقت".

المصدر: "أ ف ب"