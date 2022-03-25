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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان
AFP
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قالت مديرية الأرصاد الجوية في اليابان، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة اليوم الجمعة في شمال شرق البلاد.

وشددت المديرية، في بيانها، على أنه لا يوجد خطر بحدوث تسونامي بسبب الهزات الأرضية.

وأشار البيان، إلى أن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة فوكوشيما، ووقعت بؤرته على عمق حوالي 50 كلم تحت قاع المحيط.

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ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الزلزال.

وكذلك لم يتم الإبلاغ عن فرض حالات الطوارئ في محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية. وفقط تمت الإشارة إلى أن سكان محافظات مياجي، وايواتي اوموري شعروا بالهزات الأرضية.

في الليلة بين يومي 16-17 مارس، وقع زلزال شديد بقوة 7.3 درجة في نفس المنطقة تقريبا. وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين. وتسببت هذه الكارثة الطبيعية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتعطيل عمل النقل بالسكك الحديدية.

المصدر: تاس

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