الدفاع الروسية تعلن فتح ممر بحري لخروج 67 سفينة أجنبية من الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعمل على فتح ممر بحري لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في الموانئ الأوكرانية، وتم تخصيص أكثر من 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، يوم الخميس، إن الممر سيفتح على بعد 20 ميلا جنوب شرقي ميناء إيلييتشيفسك على البحر الأسود، لخروج 67 سفينة أجنبية من 15 دولة.

وحذر ميزينتسيف من خطر الألغام في المياه الأوكرانية، وإطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية على السفن بالقرب من موانئ جنوب أوكرانيا.

وعلى اليابسة، أكد ميزينتسيف أن الجانب الروسي فتح يوم 24 مارس 10 ممرات إنسانية، وافقت أوكرانيا على 3 منها واقترحت 12 مسارا إضافيا على محاور كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول، نصفها باتجاه روسيا والنصف الآخر باتجاه الأراضي الأوكرانية.

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وأشار إلى أن السلطات الروسية أعدت أكثر من 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى أوكرانيا ومنذ 2 مارس تم إيصال 4933 طنا من المساعدات.

وفي 24 مارس جرت 20 عملية لتوزيع المساعدات في 4 مقاطعات أوكرانية، تم خلالها تسليم 110 أطنان من الأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية للسكان.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة تم إجلاء أكثر من 17.1 ألف شخص من المناطق الخطيرة بأوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وبشكل إجمالي تم إجلاء 401 ألف و216 شخصا، بينهم 84865 طفلا إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن مدينة ماريوبول تم إجلاء 4453 شخصا خلال اليوم الأخير، ومنذ بدء العملية العسكرية 86718 شخصا.

المصدر: تاس