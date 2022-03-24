أردوغان: نجري مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.. والحل يجب أن ينطلق من صيغة يقبلها الطرفان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحل النهائي للحرب في أوكرانيا يجب أن يقوم على أساس صيغة موثوقة تقبلها روسيا وأوكرانيا وأشار إلى أن أنقرة تجري مفاوضات مع البلدين لإنهاء الحرب.

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وأعرب أردوغان في ختام قمة الناتو، عن اعتقاده بأن "الحل النهائي يجب أن يقوم على أساس صيغة موثوقة تقبلها روسيا وأوكرانيا والمجتمع الدولي" وأشار إلى تطبيق اتفاقية مونترو "سعيا لتخفيف التوتر بين الطرفين الروسي والأوكراني".

وأضاف أن على الناتو أن يتحرك بنهج واقعي واستراتيجي مع استمرار دعمه السياسي والعملي لأوكرانيا خلال الحرب، وأن "على الجميع خاصة الدول الأوروبية دعم اللاجئين الذين يأتون إليها".

وقال أردوغان إن "القرارات التي اتخذتها قمة الناتو يجب ألا تعتبر تهديدا لروسيا أو أي بلد آخر".

المصدر: RT