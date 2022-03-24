سفير موسكو لدى واشنطن يعلق على تقرير عن محاولة FBI تجنيد دبلوماسيين روس

علق السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف على تقرير تحدثت فيه صحيفة "واشنطن بوست" عن مساعي مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكية لتجنيد موظفين في سفارة موسكو.

وقال أنطونوف تعليقا على هذا التقرير: "هناك انطباع مفاده أن هذه المادة نشرت بطلب من أجهزة الاستخبارات بهدف الترويج الإعلامي لابتكاراتها في مجال التجنيد".

وشدد على أنه لم يصدق أحد من أفراد بعثة موسكو الدبلوماسية "الدعاية المعادية لروسيا التي يجري نشرها... بودّي التأكيد لزملائنا الأمريكيين أنهم لن يجدوا خونة أو منشقين في فريقنا".

وتابع أن "محاولات بث الفوضى والتسبب في حملة انشقاقات بين موظفي السفارة مثيرة للضحك".

ووفقا لتقرير "واشنطن بوست"، "يحاول مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تجنيد أفراد ناطقين باللغة الروسية في مقر السفارة الروسية أو محيطها عبر إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك".

وذكرت الصحيفة أن FBI يحاول "الاستفادة من أي استياء محتمل بين الدبلوماسيين أو أفراد أجهزة الاستخبارات أو المغتربين الروس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"