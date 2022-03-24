انتحاري يقتل 15 صوماليا بينهم برلمانية

أعلنت الشرطة الصومالية يوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم مشرعة صومالية بارزة في تفجير انتحاري استهدف مركزا للاقتراع في ريف وسط الصومال.

وأكدت الشرطة أن العملية وقعت مساء الأربعاء في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران الصومالي.

وأفادت الشرطة أن من بين الضحايا النائبة المعارضة أمينة محمد عبدي التي تناضل من أجل الاحتفاظ بمقعدها بالجمعية الوطنية، مبينة أن معظم القتلى من المدنيين وأن هناك إصابات غير محدودة.

وأشار شهود عيان إلى أن انتحارياً اندفع نحو النائبة أمينة واحتضنها وفجر نفسه، موضحا أن الجنود الذين كانوا مصدومين أطلقوا النار في الهواء، لكن النائبة ماتت على الفور في مكان الحادثة.

المصدر: وكالات