لاتفيا تحظر على 25 فنانا روسيا دخول أراضيها

أعلنت حكومة لاتفيا 25 فنانا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها لإبدائهم تأييدهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية اللاتفية اليوم الخميس أن القائمة السوداء الجديدة تضم أسماء المخرج نيكيتا ميخالكوف والممثل فلاديمير ماشكوف وعازف البيانو دينيس ماتسوييف والمغنية بولينا غاغارينا وفنانين روس آخرين في المجال الثقافي والترفيهي.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الفنانين أعربوا علنا عن تأييدهم للعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الإجراء يقضي بحظر دخول أراضي لاتفيا عليهم لفترة غير محددة.

المصدر: RT