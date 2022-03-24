أنقرة: مقترح واشنطن إرسال منظومة S400 إلى أوكرانيا غير واقعي

اعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن "مقترح واشنطن إرسال منظومة S400 إلى أوكرانيا غير واقعي على الإطلاق".

وفي مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أشار ألطون إلى مقال نشر الأسبوع الماضي "اقترح استخدام أنظمة صواريخ إس-400 تملكها تركيا في أوكرانيا ضد روسيا، وذكر (المقال) أن ذلك سيؤدي إلى تحسين العلاقة بين واشنطن وأنقرة".

ورأى ألطون أن "الفكرة المطروحة ليست واقعية بأي حال من الأحوال، لكنها توفر فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مع الغرب في السنوات الأخيرة".

وقال إنه "في جميع التصريحات الأمريكية بشأن قرار تركيا شراء S-400 من روسيا، اجتمعت تركيا أولا مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة رفضت بيع نظام باتريوت"، مشيرا إلى أن "إصلاح العلاقات مع واشنطن بحاجة الى خطوات لبناء الثقة وليس ما يسمى بالمقترحات غير الرسمية".

المصدر: aksam