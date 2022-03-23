فريق RT ومراسلونا مستمرون بالعمل رغم الحظر والتضييق

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على عمل فريق مراسلي قناة RT العربية بعد قرارات الحظر وإغلاق مكاتب الشبكة في عدد من الدول الغربية.

تحدث مراسل RT في بريطانيا، حسن زيتوني، عن قرار الهيئة التنظيمية للاتصالاتِ في بريطانيا عن سحْب رِخصة البث الممنوحةِ إلى شبكةِ RT التلفزيونية الروسية في المملكة المتحدة، معتبرا أن هناك حملة شُنت من قبل الطبقة السياسية البريطانية تستهدف شبكة RT، واعتبارها دعاية لموسكو، ولابد من إغلاقها ووقف ترخيصها في بريطانيا، على عكس ما تروّج له بأنها دولة القانون والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

أضاف مراسل RT من واشنطن، محمد جمعة، أن إغلاق مكتب RT في واشنطن جعل هناك صعوبات بالمسائل اللوجستية، وما يتعلق بتأمين الكاميرات وتوفر معدات وطواقم التصوير، لكن العمل لا يزال مستمرا بمهارات فردية لا تختلف بجودتها عن التي كان يتم إنتاجها قبل هذه القرارات.

وتابعت مراسلة RT من باريس، وفاء فكاني، بأن RT تحظى بتقدير كبير لدى الشارع الفرنسي، على الرغم من اختلاف آرائهم حول ما يجري، حيث لم ترصد أو تتعرض لأي مضايقات أو معوقات خلال متابعة عملها، معتبرة أنه لا مخاوف على المستوى الشعبي، مضيفة أنه لا جديد على قناة RT ما تواجهه من مضايقات وتهميش من قبل السلطات الفرنسية، حيث كان في السابق أيضا هناك صعوبات في متابعة العمل أثناء التغطيات في الإليزيه أو المباني الحكومية الأخرى على سبيل المثال.