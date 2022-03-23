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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى
Globallookpress Iranian Foreign Ministry
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وفي بيان لها، قالت الخارجية الإيرانية: "وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين في هذا البلاد وبحث العلاقات الثنائية" .

وكشفت الخارجية في بيانها أنه "ضمن جدول أعمال هذه الزيارة، إجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الدولي".

المصدر: "سبوتنيك"

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