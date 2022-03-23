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أسانج يعقد قرانه على محاميته وأم أطفاله خلف قضبان السجن

أخبار العالم

أسانج يعقد قرانه على محاميته وأم أطفاله خلف قضبان السجن
RT
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من المقرر أن يقام حفل زفاف مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج اليوم في سجنه بلندن، وسط حراسة مشددة.

وقد بدأت قصة أسانج ومحاميته السابقة، ستيلا موريس، منذ سنوات، وأنجبا ولدين، بينما أمضى أسانج سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن.

وستزود مصممة الأزياء الشهيرة، فيفيان ويستوود، أسانج بلباس زفاف (كيلت)، الذي يشبه الفستان، نظرا لأن العريس له جذور اسكتلندية.

ويواجه جوليان أسانج، المشتبه به في أمريكا بالتجسس، الترحيل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وحكم السجن هناك لمدة 175 عاما!.

المصدر: سبوتنيك

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