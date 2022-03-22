نتنياهو يمثل في جلسة الاستماع لشهادة شاهد رئيسي في محاكمته

قال بوعز بن تسور، محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إن الأخير سيمثل أمام المحكمة يوم الأربعاء عندما يقدم شاهد رئيسي شهادته في محاكمته الجنائية.

ويُعتقد أن شلومو فيلبر، الذي كان أحد أقرب المسؤولين لنتنياهو، جزء أساسي من قضية الادعاء المرفوعة ضده في القضية 4000، والتي اتهم فيها رئيس المعارضة الآن بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

والقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق. ويزعم أن نتنياهو قد تقدم بقرارات تنظيمية بصفته رئيسا للاتصالات ورئيسا للوزراء أفادت بشكل كبير مالك موقع "والا" شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا المساهم المسيطر في "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، على الرغم من معارضة مسؤولي وزارة الاتصالات. وفي المقابل، حصل نتنياهو على ما يرقى إلى السيطرة التحريرية على موقع "والا".

وقاد فيلبر الحملة الانتخابية الناجحة لنتنياهو في عام 2015، عندما فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست وقاد ائتلافا يمينيا استمر لمدة أربع سنوات. وتم تعيين فيلبر في وقت لاحق مديرا عاما لوزارة الاتصالات.

وينظر إلى شهادته على أنها أساسية في إقامة المعاملات غير المشروعة المزعومة التي أجراها نتنياهو مع إيلوفيتش، وجهوده للتأثير على السياسة لصالح الأخير.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"