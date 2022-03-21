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دفاعات دونيتسك الجوية تدمر صاروخين "توتشكا-أو" تابعين للقوات الأوكرانية

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دفاعات دونيتسك الجوية تدمر صاروخين
Globallookpress DPR Press Service
صاروخ "توتشكا أو" في وسط دونيتسك.
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أعلن مقر الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية أن أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية اعترضت صاروخين من طراز ""توتشكا-أو" فوق ماكايفا.

وقال المقر في بيان نشر على "تلغرام": "شظايا من الصواريخ الأوكرانية تناثرت فوق قرية بروليتارسكي وخلف منطقة زيليني في ماكايفا.

ولقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم في 14 مارس، نتيجة هجوم للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ "توتشكا أو" على وسط دونيتسك.

المصدر: "نوفوستي"

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